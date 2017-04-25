Курс доллара 56.0794   Курс евро 60.8461  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2017 г.Прибыль Coca-Cola сократилась
сегодня 15:20

Прибыль Coca-Cola сократилась

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала до 1.18 млрд долл или до 0.27 долл на акцию против 1.48 млрд долл или 0.34 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила 0.43 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola составили 9.12 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль компании в размере 0.44 долл на акцию и доходы 8.89 млрд долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подешевели на 1%.

Другие новости

сегодня
15:41
Freeport-McMoRan в I квартале получила прибыль в $306 млн против убытка годом ранее
сегодня
15:38
Прибыль Lockheed Martin сократилась
сегодня
15:28
"Калашников" сузил ориентир купона по облигациям на 3 млрд руб до 10,8-10,9% - источник
сегодня
15:27
Прибыль химического концерна DuPont оказалась лучше прогнозов аналитиков
сегодня
15:20
Прибыль Coca-Cola сократилась
сегодня
15:06
Пропускная способность "Южного газового коридора" может вырасти вдвое – ГНКАР
сегодня
15:00
"ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ" ОЖИДАЕТ СОХРАНЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2017 Г НА УРОВНЕ 2016 Г - ГЕНДИРЕКТОР
сегодня
14:51
Генпрокуратура РФ оценила годовой ущерб от коррупции в 78 млрд руб
сегодня
14:43
Более 50% малых компаний Британии с сотрудниками из ЕС опасаются за бизнес после Brexit
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»