Прибыль Coca-Cola сократилась

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала до 1.18 млрд долл или до 0.27 долл на акцию против 1.48 млрд долл или 0.34 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила 0.43 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola составили 9.12 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль компании в размере 0.44 долл на акцию и доходы 8.89 млрд долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подешевели на 1%.