Минфин России объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Продажи облигаций федерального займа для физических лиц начнутся с 26 апреля в отделениях "ВТБ 24" (ПАО) и ПАО "Сбербанк". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

Объём выпуска облигаций составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги - 1 тысяча рублей, дата окончания размещения облигаций- 25 октября 2017 г.

Ставка первого купона установлена на уровне 7.5% годовых, ставка второго купона – на уровне 8% годовых. Ставка третьего купона составит 8.5% годовых, четвертого – 9.% годовых, пятого – 10% годовых, шестого – 10.5% годовых. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 г.

Информация о ценах размещения, доходностях к погашению и накопленном купонном доходе по облигациям на каждый день предстоящей недели в течение периода размещения облигаций будет раскрываться не позднее, чем за один рабочий день до начала соответствующей недели на официальном сайте Минфина России.