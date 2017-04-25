Российский рынок: итоги 24 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

К закрытию вчерашнего торгового дня рублевый индекс ММВБ прибавил 1.8%, поднявшись до отметки 1,979.57 б.п., долларовый индикатор РТС окреп на 2.9% - до 1,116.58 б.п.

В лидерах роста оказались бумаги "электроэнергетиков": "ФСК ЕЭС" (+9.3%), "Россети" (+8.6%), "МРСК Центр" (+8.5%), "ОГК-2" (+6.4%), "ТГК-1" (+4.7%), "Мосэнерго" (+4.01%), "РусГидро" (+4%). Повышение интереса к этим бумагам вызвано ожиданиями хороших дивидендов. В ближайшее время именно дивидендные бумаги будут двигать рынок вверх.

Несмотря на снижение нефтяных котировок российская валюта вновь смогла показать крепость. Первой причиной для укрепления "россиянина" стало ослабление курса американской валюты. На руку "быкам" играет и налоговый период.