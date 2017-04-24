Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Нефтяная компания Halliburton сообщила о снижении убытков по результатам за I квартал текущего года в размере 32 млн долл или 0.04 долл на акцию в сравнении с убытками в размере 2.41 млрд долл или 2.81 долл на акцию годом ранее.

Скорректированный убыток составил 0.04 долл на акцию.

Доходы Halliburton выросли на 1.9% до 4.28 млрд долл.

Аналитики прогнозировали убыток Halliburton на уровне 0.03 долл на акцию и доходы в размере 4.26 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Halliburton подорожали на 1.3%.