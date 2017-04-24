Производитель игрушек Hasbro сообщил о росте квартальной прибыли

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель игрушек Hasbro сообщил о росте прибыли по итогам I квартала текущего года до 68.6 млн долл или 0.54 долл на акцию в сравнении с 48.8 млн долл или 0.38 долл на акцию годом ранее.

Выручка Hasbro увеличилась до 849.7 млн долл с 831.2 млн долл.

Аналитики прогнозировали выручку Hasbro в размере 818.3 млн долл и прибыль на уровне 0.38 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Hasbro повысились на 2.6%.