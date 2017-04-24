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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2017 г.В Китай прибыл первый поезд с продукцией из России
вчера 12:00

В Китай прибыл первый поезд с продукцией из России

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В китайский город Ганьчжоу 23 апреля по новому железнодорожному маршруту прибыл первый грузовой состав с товарами из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой агентство "Синьхуа".

Всего в Китай было доставлено 38 контейнеров с различной российской продукцией. Транспортировка товаров началась из города Канск на фурах до населенного пункта Базаиха, где контейнеры были погружены на поезд. Общая протяженность маршрута до китайского города Ганьчжоу составляет свыше 7 тыс. км.

Агентство напоминает, что город Ганьчжоу, игравший некогда важную роль в революционной борьбе, является довольно отсталым населенным пунктом в экономическом плане из-за тяжелого рельефа местности. Новый железнодорожный маршрут, подчеркивают местные СМИ, должен стать очередным важным торговым коридором с Россией и призван придать толчок развитию данного региона.

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