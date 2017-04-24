АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "РЭБ"

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам КБ "РЭБ" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 24 апреля 2018 г. через ПАО "Сбербанк", "ВТБ 24" (ПАО), ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "РГС Банк", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 25 апреля 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 24 апреля 2017 года в "Российской газете".