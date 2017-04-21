Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте выросли на 4.4% (расширенное сообщение)

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте выросли на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.71 млн домов в годовом исчислении. Показатель достиг максимального значения за период с февраля 2007 года.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.61 млн штук в годовом исчислении против 5.47 млн месяцем ранее (пересмотрено с 5.48 млн).

По сравнению с мартом 2016 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 5.9%.

Срединная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 236.4 тыс. долл, повысившись на 6.8% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта выросли на 5.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.83 млн доступных покупателям домов, но снизились на 6.6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 3.8 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, как и в феврале.

Доля проблемной вторичной недвижимости, примерно две трети которой изъято у разорившихся ипотечных заёмщиков и выставлено на рынок банками, в общих продажах в марте составила 6% в сравнении с 7% феврале и 8% годом ранее.

Средний период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в марте составил 34 дней против 45 в феврале и 47 годом ранее. При этом 48% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.