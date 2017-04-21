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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2017 г.Sberbank CIB открыл возобновляемую кредитную ли...
сегодня 12:15

Sberbank CIB открыл возобновляемую кредитную линию компании "Уралкалий" в размере 750 млн долларов
Эмитенты:   Сбербанк  |  Уралкалий

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО "Сбербанк" и ПАО "Уралкалий" заключили договор об открытии возобновляемой кредитной линии объемом 750 млн долларов с периодом доступности 3 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средства в рамках кредитной линии будут направлены на финансирование текущей деятельности компании и рефинансирование долговых обязательств. Финансирование организовал Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес "Сбербанка".

Напомним, что "Уралкалий" – один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес "Сбербанка". Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес "Сбербанка" предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

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