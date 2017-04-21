Прибыль Visa снизилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Накануне вечером перед закрытия NYSE оператор платежной системы Visa сообщил о росте чистой прибыли по итогам II финансового квартала до 430 млн долл или до 0.18 долл на акцию в сравнении с 0.71 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль Visa составила 0.86 долл на акцию по сравнению с 0.68 долл на акцию.

Доходы составили 4.5 млрд долл по сравнению с 3.6 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Visa на уровне 0.79 долл на акцию и доходы в размере 4.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов акции Visa подорожали на 2%.