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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2017 г.ЦБ отозвал лицензию у "Финарс банка"
сегодня 10:30

ЦБ отозвал лицензию у "Финарс банка"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий банк "Финарс Банк" (акционерное общество) (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Финарс Банк" являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась "теневая" продажа наличных денежных средств.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России от 21.04.2017 № ОД-1058 в "Финарс Банк" (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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