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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2017 г.Прибыль страховой компании Travelers снизилась
сегодня 14:32

Прибыль страховой компании Travelers снизилась

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли в I квартале 2017 года до 617.0 млн долл или до 2.17 долл на акцию против 691.0 млн долл или 2.3 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль оставила 2.16 долл на акцию.

Доходы выросли на 4% до 6.942 млрд с 6.68 млрд годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 2.37 долл на акцию и доходы в размере 6.326 млрд долл.

Компания решила увеличить дивидендный доход на 7.5% до 0.72 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подешевели на 0.29%.

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