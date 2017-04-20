Роспотребнадзор забраковал 324 тонны продуктов за I квартал 2017 года

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Роспотребнадзор забраковал 324 тонны продуктов за первый квартал 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За I квартал 2017 года территориальные органы Роспотребнадзора проверили более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн.

По результатам проверок составлено более 13 тысяч протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафов на сумму свыше 164 миллионов рублей.

Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной (6,1%),птицеводческой (4,5%),молочной (4,1%) продукции.

По данным ведомства, особое внимание уделялось исследованию продукции по показателям фальсификации, в первом квартале 2017 года не соответствовало нормативам 4.6% всех исследованных проб пищевых продуктов, что несколько ниже показателей прошлых лет. В структуре пищевой продукции, несоответствующей требованиям по показателям фальсификации, наибольшая доля приходятся на молочную (7.5%) и импортную рыбную (6.5%) продукцию.

Вся фальсифицированная продукция изъята из оборота, по всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции территориальными органами Роспотребнадзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей и продавцов. По результатам приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий.