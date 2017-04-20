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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 апреля

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за март;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за I квартал;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за март;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

19:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

20:15 мск: Выступление главы Казначейства США Стивена Мнучина.

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