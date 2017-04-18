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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
18.04.2017 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

04:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за март;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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