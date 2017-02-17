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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2017 г.Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам на...
сегодня 11:30

Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам на 1.1 п.п.
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" с 20 февраля 2017 года снижает ставки по ипотеке в среднем на 1.1 п.п. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка составит 10.9%, при покупке жилья на вторичном рынке 10.75-12.25%. Ставка зависит только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования. Кроме того, банк вводит дополнительную скидку в размере 0.5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика.

"Сбербанк заметно снижает ставки по ипотеке, потому что понимает насколько важно решение квартирного вопроса в условиях современной жизни. Одновременно мы уделяем особое внимание развитию электронных и Digital- сервисов в сфере ипотечного кредитования – теперь зарегистрировать ипотечную сделку не только удобно, но и выгоднее", – отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования "Сбербанка" Николай Васев.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у застройщиков составляет 15%.

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