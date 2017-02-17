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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2017 г."Известия": Россия полностью погасит внешние до...
сегодня 10:15

"Известия": Россия полностью погасит внешние долги СССР в 2017 году

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Россия полностью погасит внешний долг СССР до конца 2017 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Минфин.

"Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга", - сообщили изданию в пресс-службе Минфина.

По словам источника издания, соглашение о погашении последнего долга перед Боснией и Герцеговиной на 125.2 млн долларов готово и будет подписано в ближайшие месяцы.

Напомним, что ранее Россия погасила обязательства бывшего СССР перед Македонией на 60.6 млн долларов.

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