Главные темы дня на рынках Европы: падение акций Nestle, дата отсечки Shell и BP, позитивная квартальная отчётность Air France-KLM

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в четверг снижаются, корректируясь после повышения в течение семи предыдущих торговых сессий.

Очередное рекордное закрытие фондовых индексов США накануне вызвало опасения инвесторов о чрезмерном оптимизме, образовавшемся на рынках в ожидании стимулирующих экономических программ президента США Дональда Трампа.

К 15:25 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.3% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне снижения британского индекса FTSE-100 на 0.3%, германского DAX – на 0.3%, французского CAC-40 – на 0.4%.

Среди лидеров снижения оказались акции производителей продуктов питания и напитков, ставших заложниками слабой финансовой отчётности Nestle (-2.1%). Швейцарская компания, владелец брендов Nesquik и Puppy Chow, сообщила о сокращении чистой прибыли в прошлом году до 8.5 млрд швейцарских франков в сравнении с 9.1 млрд франков в 2015 году.

Акции страховой группы NN упали на 6.5% после публикации разочаровывающих финансовых результатов по итогам прошлого года.

Акции британской инжиниринговой компании Cobham подешевели на 13.1% после её сообщения о понижении прогнозов по прибыли.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore теряют от 1.1% до 3.1%, несмотря на повышение мировых цен на большинство металлов, за исключением меди (-0.4%) и алюминия (-1.3%).

Цены на нефть в четверг двигаются разнонаправленно. После утреннего снижения в область 55.65 долл за барр., вызванного вчерашними данными EIA о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 9.5 млн барр., стоимость Brent к текущему моменту выросла до 56.1 долл за барр., прибавив к уровню закрытия среды почти 0.7%.

Тем не менее акции нефтяных компаний Royal Dutch Shell (-1.4%) и BP (-1.5%) торгуются в отрицательной области в условиях наступления экс-дивидендной даты (даты отсечки).

Акции авиакомпании Air France-KLM выросли более чем на 10% после выхода сильной квартальной отчётности, что способствовало повышению акций остальных представителей авиатранспортной индустрии.

Также среди востребованных бумаг оказались акции производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, подорожавшие на 4.5% на слухах о том, что американская компания Cisco готовится к поглощению некоторых европейских конкурентов.

Сегодня вышли данные об увеличении числа регистраций покупок новых автомобилей в Европе в январе на 10.2% в годовом выражении. В декабре повышение показателя составило лишь 3%.

Среди политических новостей дня - второй день саммита министров обороны стран НАТО в Брюсселе, а также заседание министров иностранных дел стран G-20, которое проводится в Бонне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся в четверг пресс-конференции сообщил, что размещение четырёх батальонов НАТО в Восточной Европе (по одному батальону в Латвии, Литве, Эстонии и Польше) уже началось и будет завершено к июню этого года. Кроме того, НАТО усиливает свое присутствие в Чёрном море, в районе которого будет увеличено количество учений, а также предприняты меры по координации действий стран - участниц и союзников НАТО.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.