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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2017 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
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АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Енисей"
Эмитенты:   Росгосстрах Банк

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации АКБ "Енисей" (ПАО) (г. Красноярск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "РГС Банк" выплатит возмещения вкладчикам банка. Для оперативного получения страхового возмещения вкладчиками банка в г. Железногорск (Красноярский край), АСВ дополнительно отберет на конкурсной основе банк-агент. Информация об итогах этого конкурса будет размещена на сайте АСВ не позднее 17 февраля 2017 года.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам банков начнутся 22 февраля 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 21 февраля 2017 года на сайте АСВ и 22 февраля 2017 года в газете "Красноярский рабочий".

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