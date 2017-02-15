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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2017 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.4%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре 2016 года вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.8% в ноябре (пересмотрено с +0.7%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2.0% после повышения на 0.3% в ноябре.

Соотношение запасов к продажам в декабре составило 1.35 в сравнении с 1.38 месяцем ранее.

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