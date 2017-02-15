Курс доллара 56.7719   Курс евро 60.0249  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2017 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 10 февраля.

Согласно средневзвешенному прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 3.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.8 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.94 млн барр., запасы бензина повысились на 0.72 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.27 млн барр.

Другие новости

вчера
18:03
Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.4%
вчера
17:57
Биржи США торгуются в основном в плюсе на данных по инфляции и розничным продажам в стране
вчера
17:45
РФ закрыла транзит через Белоруссию продукции 24 стран Африки, не подтвердивших отгрузку
вчера
17:26
Запасы золота в банках РФ за 2016 год выросли в 2,16 раза - до 69,8 тонны
вчера
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов
вчера
17:19
Объём промышленного производства в США в январе сократился на 0.3%
вчера
16:58
Фьючерсы на фондовые индексы США в основном корректируются вниз после рекордного роста
вчера
16:46
Глава МЭР Орешкин назначен управляющим от РФ в АБИИ вместо Улюкаева
вчера
16:43
Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0.6%, почасовая зарплата сократилась на 0.5%
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков