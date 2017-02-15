Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.6% в декабре (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.1%.

За последние 12 месяцев объём промышленного производства в США не изменился.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 75.3% против 75.6% месяцем ранее (пересмотрено с 75.5%).

В среднем, за 1972-2016 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.9%.

За последние 12 месяцев коэффициент использования производственных мощностей вырос на 0.5%.