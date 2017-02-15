Индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0.6%, почасовая зарплата сократилась на 0.5%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с февраля 2013 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% месяцем ранее.

За последние 12 месяцев потребительская инфляция в США выросла на 2.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем против ожидаемого повышения на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе сократилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после сохранения на прежнем уровне в декабре (пересмотрено с +0.1%). В годовом выражении почасовая зарплата в январе не изменилась.