Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В декабре объём розничных продаж увеличился на 1.0% (пересмотрено с +0.6%).

За последние 12 месяцев показатель вырос на 5.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в январе вырос на 0.8% после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.