Главные темы дня на рынках Европы: комментарии главы ФРС Джанет Йеллен способствуют росту акций банковского сектора

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в среду растут благодаря позитивной динамике акций банковского сектора, поддержанных заявлением главы ФРС Джанет Йеллен о возможном скором повышении ставки по федеральным фондам.

К 15:40 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.3% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.5%, германского DAX – на 0.1%, французского CAC-40 – на 0.5%.

Индекс доллара США, оценивающий его динамику против корзины ведущих мировых валют, вырос на 0.2% до 101.48. В паре с евро доллар к текущему моменту достиг отметки 1.0560 в сравнении с утренними максимумами в области 1.0585.

Покупки акций европейских банков связаны с ожиданиями роста их доходов после повышения ключевых ставок центробанками, что позволит увеличить ставки по банковским кредитам. Несмотря на сохраняющуюся низкую доходность банковских операций в Европе из-за нулевой ключевой ставки ЕЦБ, крупные континентальные банки получат преимущества от ужесточения монетарной политики в США, поскольку многие из них ведут бизнес в Америке.

Акции германского Deutsche Bank, испанского банка BBVA, французского BNP Paribas и швейцарского UBS выросли на 1.4% - 2.9%. Капитализация французского банка Credit Agricole расширилась на 4.5%, несмотря на публикацию данных о сокращении квартальной прибыли. Банк также сообщил о росте доходов на 7%.

Председатель ФРС Джанет Йеллен накануне в ходе слушаний в банковском комитете сената США заявила, что Федрезерв рассматривает возможность повышения процентных ставок на одном из ближайших заседаний.

"В ходе наших ближайших заседаний ФРС будет оценивать, продолжают ли занятость и безработица развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, в этом случае дальнейшая коррекция ставки по федеральным фондам была бы уместной", - сказала Йеллен.

Также она сообщила, что решения ФРС на этих заседания будут "существенно" зависеть от поступающих макроэкономических данных, которые позволят определить, продолжилось ли укрепление рынка труда и двигается ли инфляция к целевому уровню ФРС в 2%. В дополнение Йеллен заявила, что рыночные индикаторы, оценивающие ожидаемый уровень инфляции, остаются низкими, но уже "не очень низкими", и это "обнадёживает".

Позднее в ходе слушаний сенатор-республиканец Дин Хеллер задал главе Федрезерва вопрос, повысит ли ФРС ставку в следующем месяце.

"Я знаю, люди сфокусированы на этом, - ответила Йеллен. - Не могу сказать точно, на каком из заседаний это произойдёт. Могу только сказать, что это возможно на любом заседании".

По мнению некоторых аналитиков, вчерашние комментарии Йеллен были самыми "хищными" из всех остальных её выступлений в качестве председателя ФРС. Однако другие эксперты считают, что Йеллен лишь подтвердила декабрьский прогноз членов ФРС о возможном трёхразовом повышении ставки в 2017 году.

В ходе вчерашнего выступления глава ФРС повторила, что существуют риски, связанные со слишком долгой задержкой повышения ставки. По её словам, откладывать повышение ставки "неразумно", поскольку в конечном итоге подобная стратегия потребует более быстрого увеличения ставок позднее.

По расчётам аналитиков агентства Bloomberg, в данный момент инвесторы оценивают в 34% вероятность повышения ставки на следующем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), которое состоится 14-15 марта. Перед выступлением Йеллен подобная вероятность оценивалась в 30%.

Помимо комментариев по ставке, Йеллен сообщила, что ФРС уделяет повышенное внимание дальнейшей судьбе программы Obamacare (реформа системы здравоохранения, проведённая экс-президентом США Бараком Обамой). По её словам, утрата медицинских страховок может стать распространённым явлением и это окажет влияние на экономику.

Йеллен также заявила, что политика ФРС с сохранением на своём балансе казначейских бондов и ипотечных облигаций на общую сумму 4.5 трлн долл "помогла сохранить аккомодационные финансовые условия". Она отметила, что хотела бы уменьшить размер баланса ФРС преимущественно за счёт сокращения владения казначейскими бондами. Однако ФРС будет сокращать свой баланс "упорядоченным и предсказуемым путём" и не начнёт этого делать до тех пор, пока процентные ставки не окажутся выше текущих уровней.

Джанет Йеллен, срок полномочий которой в качестве председателя ФРС истекает через год, предупредила, что экономические перспективы США остаются неопределёнными, а монетарная политика не ведётся "заранее заданным курсом". Она подчеркнула, что не намерена высказывать своего мнения об экономических планах президента Трампа, но отметила важность того, чтобы любые налоговые реформы и программы инвестиционного развития с использованием бюджетных средств в конечном итоге привели бюджет США к "устойчивой траектории". Йеллен также сказала, что важно сфокусироваться на мерах по улучшению производительности труда, потому что это будет стимулировать экономический рост и повысит материальное благосостояние граждан.

Среди важных экономических новостей Европы, вышедших в среду - данные по рынку труда Великобритании, которые указали на сохранение позитивного тренда в сфере занятости. За три месяца с октября по декабрь 2016 года уровень безработицы в стране составил 4.8% - минимум с 2005 года.

Между тем рост зарплат в этот период немного замедлился - до 2.6% в годовом выражении с 2.7% за сентябрь - ноябрь. Учитывая, что индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 1.8% в годовом выражении в сравнении с 1.6% в декабре, сегодняшние данные указали на то, что инфляция начинает "съедать" рост зарплат, а это означает, что потребители могут сократить свои расходы.

Также среди новостей дня - решение шведского центробанка Riksbank о сохранении ключевой ставки на рекордно низком уровне (-0.5%).

Цены на нефть в среду снижаются под влиянием сообщения американского института API о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 9.94 млн барр. против прогноза о повышении на 3.5 млн барр. Вечером, в 18:30 мск, будут опубликованы официальные данные Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране.

Стоимость ближнего контракта на нефть Brent к текущему моменту снизилась на 0.5% по сравнению с вчерашним уровнем закрытия, достигнув 55.7 долл за барр.

В начале этой недели Организация стран-экспортёров нефти OPEC опубликовала доклад, согласно которому в январе производство нефти странами картеля уменьшилось на 890 тыс. барр. в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, составив 32.1 млн барр. в сутки, в сравнении с обещанным сокращением на 1.2 млн барр. Эти цифры примерно совпадают с данными Международного энергетического агентства (IEA), которое недавно сообщило, что производство нефти странами ОПЕК в январе уменьшилось на 1 млн барр. в сутки в сравнении с декабрём, составив 32.06 млн барр. в сутки.

Между тем на рынке продолжаются спекуляции о том, что усилия стран OPEC и non-OPEC, подписавших в ноябре прошлого года соглашение о сокращении объёмов добычи в общей сложности на 1.8 млн барр. в сутки, могут быть подорваны ростом производства нефти в США. Согласно последним данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе выросло на 8 до 591 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 12 до 741 шт., что оказалось на 200 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.