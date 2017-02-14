Курс доллара 57.7388   Курс евро 61.2955  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2017 г.Индекс цен производителей (PPI) США в январе вы...
вчера 16:37

Индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.6%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.3%.

За последние 12 месяцев индекс PPI повысился на 1.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 1.2%.

Другие новости

вчера
17:13
Жлобинский мясокомбинат в Белоруссии не имеет официальных данных о запрете поставок в РФ
вчера
16:54
Специалисты РФ могут провести еще одну проверку безопасности аэропорта Каира - источник
вчера
16:48
Специалисты РФ могут провести еще одну проверку безопасности аэропорта Каира - источник
вчера
16:43
ВТБ во вторник разместил однодневные облигации на 40,5 млрд руб из лимита в 50 млрд руб
вчера
16:37
Индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.6%
вчера
16:34
"Западный скоростной диаметр" планирует вторичное размещение облигаций на 4,5 млрд руб
вчера
16:28
"Сибирский гостинец" готовит программу мультивалютных облигаций
вчера
16:16
ДВОРКОВИЧ О НАЛИЧИИ ПРОГРЕССА В ПЕРЕГОВОРАХ РФ И БЕЛОРУССИИ ПО НЕФТЕГАЗОВОМУ СПОРУ: ПОКА ОБСУЖДАЕМ
вчера
16:10
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОЖИДАЕТ ДОКЛАД МИНТРАНСА ОБ ИТОГАХ ИНСПЕКЦИИ АЭРОПОРТА КАИРА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ - ДВОРКОВИЧ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков