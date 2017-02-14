Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.3%.

За последние 12 месяцев индекс PPI повысился на 1.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем в сравнении с прогнозом о повышении на 0.2%.

За последние 12 месяцев индекс PPI core вырос на 1.2%.