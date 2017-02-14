Индекс цен производителей Великобритании в январе на входе увеличился на 1.7% и на выходе на 0.6%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе в январе увеличился на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2.7% в декабре (пересмотрено с 1.8%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 1%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе в январе увеличился на 0.6% после роста на 0.2% в декабре (пересмотрено с 0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.