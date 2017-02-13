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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2017 г.Минсельхоз предлагает убрать импортозамещение и...
вчера 10:45

Минсельхоз предлагает убрать импортозамещение из целей госпрограммы развития АПК

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Минсельхоз РФ предлагает убрать ускоренное импортозамещение по ряду продуктов из целей госпрограммы развития сельского хозяйства, следует из проекта изменений в госпрограмму развития АПК на 2013-2020 годы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Среди целей нового варианта документа — обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни и квалификации, а также сохранение и воспроизводство используемых для АПК природных ресурсов.

Кроме того, в целях госпрограммы более не значатся обеспечение продовольственной независимости РФ в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности, повышение финансовой устойчивости предприятий АПК, обеспечение эпизоотического благополучия территории РФ, а также обеспечение сбыта и рост товарности сельхозпродукции за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки.

Минсельхоз также предлагает скорректировать и задачи госпрограммы развития АПК. Например, одной из задач предлагается сделать реализацию экспортного потенциала отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, тогда как упоминание об импортозамещении, на которое направлено стимулирование роста объемов производства сельхозпродукции, предлагается убрать.

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