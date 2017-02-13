Важнейшие события предстоящей недели: данные по инфляции в Китае, Европе и США, по динамике ВВП еврозоны, выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

На этой неделе председатель ФРС Джанет Йеллен может составить конкуренцию президенту США Дональду Трампу по степени влияния на рынки.

С момента своего избрания на пост президента Трамп стал одним из главных рыночных драйверов, оставив в тени ФРС благодаря своим обещаниям о реализации программ, стимулирующих рост американской экономики. Однако на этой неделе глава ФРС, вероятно, перетянет на себя одеяло, поскольку в среду и четверг будет отвечать на вопросы парламентариев о монетарной политике и её отношении к новым программам Белого Дома, включая возможные изменения в налоговой политике и смягчение правил банковского регулирования.

Трейдеры ожидают услышать заявления о готовности ФРС продолжить повышение ставки по федеральным фондам. Декабрьские прогнозы членов ФРС предполагали, что в этом году ставка будет повышена три раза, но в данный момент трейдеры нацелены не более чем на двухразовое повышение. Кроме того, на рынках продолжаются дискуссии о том, когда именно ФРС возобновит повышение ставки. Некоторые эксперты ожидают, что ставка будет повышена в марте, учитывая ускорение инфляции и сильный отчёт по рынку труда в США (NFP) за январь. Другие аналитики считают, что наиболее вероятное время для ужесточения монетарной политики - июнь текущего года.

Помимо выступления Джанет Йеллен, влияние на рынок могут оказать свежие макроэкономические отчёты США, включая данные по инфляции, промышленному производству и розничным продажам, намеченные к публикации на среду. Также будет обнародована квартальная отчётность нескольких крупных компаний, в том числе PepsiCo, Cisco, Kraft Heinz и AIG.

Новый президент США, конечно же, останется в поле зрения инвесторов, учитывая его непредсказуемость и склонность к эпатажу. На прошлой неделе Трамп удивил рынки своим заявлением о намерении представить в течение трёх недель детали налоговой реформы, чем спровоцировал рост фондовых индексов США к новым рекордным уровням. По итогам недели индекс DJIA вырос на 1%, индекс S&P 500 - на 0.8%, индекс Nasdaq Composite - на 1.2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу достигла 2.40% после снижения к 2.32% двумя днями ранее.

Цены на нефть за неделю почти не изменились, компенсировав к концу недели потери предыдущих дней. К закрытию торгов в пятницу мартовский контракт на нефть марки WTI достиг отметки 53.86 долл за барр., прибавив за торговую сессию 1.6% и подорожав за неделю на 3 цента. Апрельский контракт на нефть марки Brent в пятницу вырос на 1.9%, достигнув к закрытию 56.70 долл за барр. и уменьшив потери недели до 0.2%.

По данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе выросло на 8 до 591 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 12 до 741 шт., что оказалось на 200 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.

Как ожидается, в понедельник Дональд Трамп встретится в премьер-министром Канады Джастином Трюдо после того, как провёл почти весь уик-энд с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На прошлой неделе Трамп сделал примирительные заявления в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, сказав ему по телефону, что США продолжат придерживаться политики "одного Китая", которая подразумевает, что Вашингтон поддерживает лишь неофициальные связи с Тайванем. Эти заявления уменьшили опасения инвесторов по поводу возникновения торговой войны между США и Китаем.

Европейские инвесторы на этой неделе будут оценивать данные по инфляции в еврозоне и Великобритании, а также пересмотренные цифры по динамике ВВП Германии, Италии, Греции и еврозоны в целом. В предварительном отчёте Евростата сообщалось, что ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим кварталом, а по итогам 2016 года рост ВВП составил 1.7%. Как ожидается, во втором предварительном отчёте, который будет опубликован на этой неделе, цифры останутся неизменными.

Наиболее интересными для рынков могут оказаться данные по динамике ВВП Германии. В III квартале темпы роста германской экономики оказались разочаровывающими - расширение замедлилось до 0.2% по сравнению с 0.4% во II квартале. Аналитики надеются, что в IV квартале рост ВВП ускорился до 0.5%.

Инфляционные показатели Великобритании также могут стать рыночным драйвером, учитывая ускорение темпов роста индекса потребительских цен (CPI) в декабре до 1.6% в годовом выражении. Напомним, целевой уровень Банка Англии по инфляции составляет 2%, и по мере приближения к этой отметке на рынке будут усиливаться спекуляции о возможном переходе регулятора к политике повышения ключевой ставки.

Китайское статическое бюро во вторник также опубликует данные по инфляции. Согласно прогнозам, в январе индекс CPI Китая вырос на 2.4% в годовом выражении в сравнении с 2.1% в декабре, а темпы роста индекса PPI ускорились до 6.6% с декабрьских 5.5%. Более быстрые темпы повышения инфляции в Китае усилят ожидания ускорения темпов роста ВВП, расширение которого в 2016 году всего на 6.7% разочаровало многих инвесторов.

Согласно отчёту Института международных финансов, в прошлом году отток капитала из Китая достиг рекордного уровня в 725 млрд долл, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 50 млрд долл, а валютные резервы страны в 2016 году сократились на 320 млрд долл до 3,011 трлн долл. Одной из главных причин оттока капитала из Китая стало ослабление юаня, подешевевшего за год против доллара США на 6.5%.

Ведущие эксперты утверждают, что у Банка Китая заканчиваются инструменты, позволяющие замедлить отток капитала из страны, и если объём валютных резервов упадёт ниже 3 трлн долл, инвесторы начнут беспокоиться об их достаточности. Кроме того, опасения инвесторов вызывает протекционистская политика Дональда Трампа с угрозой введения новых импортных тарифов и принуждением американских компаний репатриировать прибыль и рабочие места на родину. Таким образом, улучшение макроэкономических данных, вероятно, поможет Банку Китая сбалансировать денежно-кредитную политику и подготовиться к отражению новых экономических угроз.

Важнейшие события в мировой экономике с 13 по 17 февраля:

Понедельник, 13 февраля

Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

Индекс потребительских цен в Индии;

ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

Индекс оптовых цен в Германии;

Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

Вторник, 14 февраля

Объём нового кредитования, денежная масса М2, индекс цен производителей, индекс потребительских цен в Китае;

Уровень безработицы в ЮАР;

Розничные продажи в Бразилии;

Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

Объём промышленного производства в Японии и еврозоне;

Индекс потребительских цен в Германии и Швейцарии;

ВВП Германии, Италии, Греции и еврозоны в целом за IV квартал;

Индексы настроений в деловых кругах Германии и еврозоны (ZEW);

Экономический прогноз Еврокомиссии;

Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

Обзор розничных продаж в Великобритании (BRC);

Индекс цен производителей, индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

Индекс оптимизма в малом бизнесе, индекс цен производителей в США;

Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен;

Доклад ФРС США о монетарной политике;

Выступление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана;

Публикация квартальной отчётности AIG, Credit Suisse, Dr. Pepper Snapple.

Среда, 15 февраля

Индекс потребительского доверия, продажи новых автомобилей в Австралии;

Объем промышленного производства в России;

Индекс потребительских цен и розничные продажи в ЮАР;

Изменение числа безработных, уровень безработицы, средняя заработная плата в Великобритании;

Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

Заседание Управляющего совета ЕЦБ (по вопросам, не касающимся монетарной политики);

Торговый баланс еврозоны;

Уровень безработицы во Франции;

Индекс потребительских цен в Испании и Греции;

Объём продаж в производственном секторе Канады;

Розничные продажи, индекс деловой активности на рынке жилья, индекс потребительских цен, объем промышленного производства в США;

Товарно-материальные запасы компаний США;

Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США;

Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

Публикация квартальной отчётности PepsiCo, Applied Materials, Cisco, Kraft Heinz, Groupon, Marriott.

Четверг, 16 февраля

Уровень занятости и уровень безработицы в Австралии;

Торговый баланс Италии;

Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США

Число закладок новых домов и количество выданных разрешений на строительство нового дома в США;

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

Публикация квартальной отчётности Wendy's, Dean Foods.

Пятница, 17 февраля

Платёжный баланс Бразилии;

Индекс цен производителей в России;

Платёжный баланс еврозоны;

Розничные продажи в Великобритании;

Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

Индекс опережающих экономических индикаторов США;

Публикация квартальной отчётности Campbell Soup, Deere, Moody's.

Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.

Подготовлено с использованием материалов Markit, CNBC и MarketWatch.