Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в декабре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 3.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 2.3%.