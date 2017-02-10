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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 февраля 2017 г.Цены на импорт в США в январе выросли на 0.4%
вчера 16:34

Цены на импорт в США в январе выросли на 0.4%

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в декабре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.

За последние 12 месяцев цены на импорт повысились на 3.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

За последние 12 месяцев цены на экспорт увеличились на 2.3%.

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