Главные темы дня на рынках Европы: рост импорта нефти в Китай, квартальная отчётность ведущих компаний, переговоры Трампа и Синдзо Абэ

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в пятницу двигаются разнонаправленно, реагируя на квартальную отчётность ведущих компаний, позитивную макростатистику и политические новости.

К 14:35 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.05% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.3%, германского DAX – на 0.2%, но снижения французского CAC-40 на 0.1%.

Индекс сектора производителей материалов вырос на 1.5% после выхода данных о росте объёмов китайского экспорта в январе на 7.9% в годовом выражении после снижения на 6.1% в декабре.

Кроме того Таможенное управление Китая в пятницу сообщило о росте импорта нефти в Китай в январе на 27.5% в годовом выражении до 34.03 млн тонн или до 8.01 млн барр. в сутки. Эти данные стали одной из причин сегодняшнего повышения цен на нефть на 1.2% до 56.24 долл за барр. (Brent).

Дополнительным поводом для роста нефтяных фьючерсов стал доклад Международного энергетического агентства, свидетельствующий о сокращении мировой добычи нефти в январе почти на 1.5 млн барр. в сутки. При этом производство нефти странами ОПЕК в январе уменьшилось на 1 млн барр. в сутки - на 90% от согласованных в ноябре объёмов сокращений.

Среди лидеров повышения в Европе в пятницу оказались акции горнодобывающей компании Boliden (+6.5%), которая сообщила о превысившей прогнозы базовой операционной прибыли в IV квартале, составившей 236.8 млн долл. Акции горнодобывающих компаний Anglo American и Antofagasta подорожали на 2.8% и 2% соответственно.

Сталелитейная компания ArcelorMittal сообщила о том, что повышение цен на сталь способствовало переходу к прибыльности в IV квартале (403 млн долл) после получения убытков годом ранее. Акции ArcelorMittal выросли на 3.8%.

Акции французского автоконцерна Renault прибавили 1.6% после выхода данных об увеличении его операционной прибыли в 2016 году на 3%.

Акции поставщика товаров класса "люкс" Kering подорожали на 3.9% после публикации превысившей прогнозы квартальной отчётности.

Британский фунт в паре с долларом США демонстрирует высокую волатильность, достигнув к текущему моменту отметки 1.2490. Некоторую поддержку фунту оказали данные о расширении британского экспорта в декабре на 2.4%, что позволило сократить торговый дефицит на 300 млн фунтов до 3.3 млрд фунтов. Объём промышленного производства в Великобритании в декабре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как объём строительства расширился на 1.8%.

Доллар США сегодня умеренно укрепился против японской иены, достигнув отметки 113.50 в преддверии намеченных на вечер переговоров президента США Дональда Трампа с прибывшим в США премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, в ходе переговоров будет обсуждаться выход США из программы Транстихоокеанского партнёрства и возможное подписание двусторонних торговых соглашений между США и Японией.

Накануне Дональд Трамп провёл встречу с руководителями крупнейших авиакомпаний, в ходе которой он заявил о намерении представить в ближайшие три недели "феноменальный" план налоговой реформы. Его комментарии вызвали спекуляции о грядущем понижении корпоративных налогов в США, что окажет стимулирующее воздействие на потребительские расходы и бизнес-инвестиции. Фьючерсы на фондовые индексы США DJIA и S&P 500 к текущему моменту выросли на 0.1% после повышения индексов в четверг в новым рекордным уровням.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.