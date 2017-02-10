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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 февраля 2017 г.Мировое производство нефти в январе существенно...
вчера 13:35

Мировое производство нефти в январе существенно сократилось

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Международного энергетического агентства (IEA), опубликованным в пятницу, страны ОПЕК в январе сократили добычу нефти на 90% от ранее согласованных объемов. Об этом говорится в статье MarketWatch.

В ноябре прошлого года страны ОПЕК договорились сократить производство нефти на 1.2 млн барр. в сутки, начиная с 1 января 2017 года. В декабре Россия и другие экспортёры нефти, не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение собственной нефтедобычи на 558 тыс. барр. в сутки.

В своем ежемесячном докладе IEA сообщило, что производство нефти странами ОПЕК в январе уменьшилось на 1 млн барр. в сутки до 32.06 млн барр. в сутки в сравнении с декабрём. Это "первое сокращение является одним из наиболее глубоких в истории инициатив ОПЕК по снижению объёмов производства", говорится в докладе IEA.

Вместе с тем цифры IEA отражают различные уровни сокращений, проведённых участниками соглашения. Саудовская Аравия, Катар и Ангола уменьшили добычу в большем объёме, чем планировали. Например, уровень добычи в Саудовской Аравии уменьшился на 560 тыс. барр. в сутки по сравнению с октябрём - на 70 тыс. больше, чем было обещано. В свою очередь Ирак сократил добычу лишь наполовину от обещанного объёма, а Венесуэла - только на 18%. При этом их сокращения частично компенсировали наращивание добычи странами, не подписавшими соглашение - Ливией и Нигерией.

Производство нефти в России, обязавшейся сократить добычу на 300 тыс. барр. в сутки, в январе уменьшилось на 100 тыс. барр. в сутки.

Однако в целом мировое производство нефти в январе сократилось на 1.5 млн барр. в сутки, подчёркивается в докладе IEA.

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