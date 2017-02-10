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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 февраля 2017 г.СМИ: Производители предупредили Минсельхоз о во...
вчера 10:30

СМИ: Производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производители молока сообщили министерству сельского хозяйства России о возможном повышении цен. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Коммерсант".

"Национальный союз производителей молока" в письме к главе Минсельхоза Александру Ткачеву попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года, ограничивающее поставки сырого молока из регионов, в которых зарегистрированы болезни крупного рогатого скота. Молоко из этих регионов должно перед перевозкой проходить пастеризацию, но у большинства производителей нет необходимого для этого оборудования.

По словам авторов обращения, производителям сырья грозят серьезные убытки или даже закрытие предприятий. Решение Россельхознадзора также вызовет рост цен на молочную продукцию, заявил газете исполнительный директор "Союзмолока" Артем Белов.

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