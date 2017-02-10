Российский рынок: итоги 9 февраля

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

К закрытию вчерашнего торгового дня рублевый индекс ММВБ потерял 0.7%, снизившись до 2,173.98 б.п., долларовый индекс РТС снизился на 0.12%, его значение составляет 1,163.19 б.п. Объем торгов бумагами из состава индекса ММВБ составил 37,686.0 млрд руб,.

Бумаги "Фосагро" (-6.6%) после проведения SPO упали ниже цены вторичного размещения. Кроме того, продажи состоялись в акциях "Соллерса" (-3.5%), "Северстали" (-2.8%), "Русала" (рдр -2.3%), "Мечела" (ап- 1.8%). Снижение продолжают показывать акции нефтегазового сектора: "Новатэк" (-2.6%), "Татнефть" (-1.7%), "Лукойл" (-0.9%), "Башнефть" (ап -0.7%), "Газпром нефть" (-0.9%). "Газпром" (-2.13%) снижается на фоне объявления индексного провайдера MSCI о намерении снизить коэффициент free float "Газпрома" с 0.50 до 0.45 с 1 марта. В итоге вес акций газовой компании в индексе MSCI Russia может уменьшиться с 16.5% до 15.1%.

Росли против рынка ао "Башнефти" (+7.5%), ап "Ростелекома" (+4.6%), акции "Аэрофлота" (+3.7%), "Камаза" (+3.4%), "МРСК Центра" (+3.4%), "Магнита" (+3%), "Мостотреста" (+3.4%), "Мосэнерго" (+1.6%), "Группы ПИК" (+1.6%), "ММК" (+1.6%).

Вопреки обилию факторов, которые должны давить на курс рубля российская валюта смогла укрепиться по отношению к доллару и евро.