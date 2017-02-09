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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 16:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3.75 тыс. и составила 244.25 тыс.

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 февраля, сократилось на 12 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 234 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 249 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 246 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 244.25 тыс. (минимум с 3 ноября 1973 года).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 28 января, увеличилось на 15 тыс. и составило 2078 тыс. против 2063 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2064 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.75 тыс. до 2075.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 января, выросло на 33 тыс. и составило 2.54 млн человек. В аналогичный период 2015 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.74 млн человек.

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