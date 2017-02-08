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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 февраля 2017 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенный рост запасов

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 3 февраля.

Согласно средневзвешенному прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 2.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.3 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 14.2 млн барр., запасы бензина повысились на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн барр.

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