Главные темы дня на рынках Европы: квартальная отчётность ведущих компаний, рост запасов нефти в США, голосование в британском парламенте по Brexit

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в среду во второй половине дня отступили от утренних максимумов после первоначального роста. В поле зрения инвесторов - квартальная отчётность ведущих компаний, а также динамика нефтяных фьючерсов, утреннее снижение которых было связано с данными о росте запасов нефти в США.

К 16:15 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.2% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне снижения британского индекса FTSE-100 и германского DAX на 0.2% и 0.1% соответственно, но роста французского CAC-40 на 0.2%. В начале торгов индекс Stoxx Europe 600 прибавлял около 0.4%.

В числе лидеров повышения - акции строительных компаний и производителей материалов. Индекс сектора вырос на 1.5% после публикации французским девелопером Vinci (+5.2%) позитивных прогнозов по прибыли и доходам на 2017 год.

Акции авиакомпаний также двигаются в положительной области, отыгрывая приостановку повышательного тренда на рынке нефти. Стоимость ближнего контракта на нефть марки Brent накануне вечером резко снизилась после выхода данных американского института API, сообщившего о росте коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 14.2 млн барр., тогда как аналитики прогнозировали увеличение запасов лишь на 2.5 млн барр. Сегодня в 18:30 мск будет опубликован официальный отчет Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ранее EIA опубликовало свежий прогноз, согласно которому в 2017 году производство нефти в США, как ожидается, вырастет на 100 тыс. барр. в сутки до 8.98 барр. в сутки, а в 2018 году увеличится дополнительно на 550 тыс. барр. в сутки.

Помимо негативных для рынка нефти новостей из США, появились признаки охлаждения спроса на энергоносители со стороны Китая. По оценке агентства Reuters, в 2016 году спрос на нефть в Китае повышался самыми медленными темпами за последние три года, увеличившись на 2.5% в сравнении с 3.1% в 2015 году и 3.8% в 2014 году. Напомним, ВВП Китая в 2016 году расширился лишь на 6.7% (минимум за 26 лет).

К текущему моменту стоимость апрельского контракта на нефть Brent достигла 54.9 долл за барр., понизившись на 0.3% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия.

Среди наиболее востребованных бумаг на европейских биржах сегодня оказались акции норвежской финансовой компании Storebrand (+3.8%), сообщившей о намерении выплатить дивиденды впервые за 6 лет.

Акции горнодобывающей компании Rio Tinto первоначально выросли на 1.3% после выхода данных о получении годовой прибыли в размере 4.62 млрд долл, что произошло благодаря восстановлению цен на сырьевые товары. К текущему моменту акции Rio Tinto утратили позитивный импульс, теряя 1%.

Акции датской транспортной компании Moller-Maersk упали почти на 6% после её сообщения о сокращении дивидендов из-за получения превысивших прогнозы убытков по итогам прошедшего квартала.

Фармацевтическая компания Sanofi в среду сообщила о том, что её прибыль по итогам IV квартала выросла более чем вдвое на фоне сокращения амортизационных отчислений и реструктуризационных издержек. Вместе с тем прогноз компании на 2017 год оказался разочаровывающим. Акции Sanofi к 16:15 мск подорожали на 1%.

Сохраняющаяся политическая неопределённость в Европе продолжает оказывать давление на рынки.

В среду депутаты парламента Великобритании должны принять закон, который позволит правительству начать процесс выхода из Евросоюза. В ходе предварительного голосования палата общин уже поддержала запуск процедуры Brexit. Сегодня состоится финальное голосование в комитетах, а затем документ поступит в верхнюю палату парламента (палата лордов). Стратегия Brexit была опубликована британским правительством 2 февраля.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.