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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за декабрь;

09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за декабрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за декабрь;

11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за январь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за декабрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за январь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за декабрь;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за декабрь.

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