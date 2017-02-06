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вчера 15:45

Главные темы дня на рынках Европы: новый иск в адрес Volkswagen, рост квартальной прибыли Randgold Resources, пресс-конференция Франсуа Фийона

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник двигаются с незначительным изменением котировок, реагируя на квартальную отчётность крупнейших компаний и развитие "дизельного" скандала с Volkswagen.

К 15:40 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подешевел на 0.1% по сравнению с уровнем пятничного закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.1 %, но снижения германского DAX и французского CAC-40 на 0.5% и 0.2% соответственно.

Хуже рынка выглядят акции компаний розничного и технологического секторов, в числе лидеров повышения - акции коммунальных и сырьевых компаний. В пятницу индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.6%, что позволило уменьшить его потери по итогам недели до 0.6%.

Акции германского автоконцерна Volkswagen сегодня подешевели на 1.3% на сообщениях, что дистрибьютор рыбы Deutsche See подал на него в суд в связи с махинациями с программным обеспечением дизельных автомобилей Volkswagen. В Deutsche See утверждают, что были введены в заблуждение относительно экологичности предоставленного им в лизинг парка из около 500 автомобилей. В досудебном порядке спор решить не удалось. По утверждению немецкого таблоида Bild am Sonntag, сумма иска составляет 11.9 млн евро.

Акции ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair упали на 2.4% после выхода данных о сокращении квартальной прибыли на 8% до 94.7 млн евро.

Капитализация итальянского банка UniCredit SpA сократилась на 2.4% после публикации деталей вторичного размешения акций на сумму около 13 млрд евро с целью пополнения капитала. Права на покупку акций оценены с дисконтом в 38%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков и цены предыдущих размещений.

Среди наиболее востребованных бумаг оказались акции производителя золота Randgold Resources (+4.8%), который сообщил об увеличении квартальной прибыли на 76% в годовом выражении до 78.5 млн долл и повысил годовые дивиденды на 52% до 1.0 долл на 1 акцию.

Инвесторы ожидают пресс-конференции кандидата на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, намеченной на 18:00 мск. Ранее газета Le Canard обвинила жену Фийона - Пенелопу в том, что она незаконно получила 500 тыс. евро, работая парламентским помощником мужа, но фактически не исполняя своих служебных обязанностей. В ответ Фийон заявил, что будет защищать жену от несправедливых обвинений и готов выйти из президентской гонки, если в отношении неё будет возбуждено уголовное дело.

По мнению рыночного аналитика Think Markets UK Наима Аслама, выход Фийона из президентской гонки усилит позиции лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. "Фрекзит (Frexit) - главная угроза для еврозоны, и антиглобализационная риторика Ле Пен получила большой импульс во Франции, это может расшатать основы евросистемы", - отметил Аслам.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.

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