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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:15

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Тальменка-банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "КБ "Тальменка-банк" (Алтайский край, г. Барнаул). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 6 февраля 2018 г. через ПАО "АК Барс" Банк, АО "Россельхозбанк" и "РНКБ Банк" (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. С 7 февраля 2018 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 7 февраля 2017 года в газетах "Комсомольская правда на Алтае" и "Крымская правда".

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