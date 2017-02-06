Российский рынок: итоги 3 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам пятничных торгов рублевый индекс ММВБ закрыл неделю на уровне 2,226.61 б.п. (+0.4%), долларовый индекс РТС прибавил 1.6% до отметки 1,190.4 б.п.

Продажи наблюдались в акциях металлургического и горнодобывающего секторов: участники рынка предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль в "Северстали" (-2%), "Полиметалле" (-1.2%), "Русале" (-5.6%) и "Норникеле" (-1.2%), "НЛМК" (-0.4%), на фоне роста курса рубля, снижения китайского рынка, который начал торговаться после длинных выходных и попытки коррекции на рынках металлов. Падали недавние лидеры торгов – акции "Башнефти" (-4.3%).

В нефтегазовом секторе росли ао и ап "Сургутнефтегаза" (+2.1% и +2.5% соответственно), "Новатэк" (+2.3%), "Газпром нефти" (+0.9%), "Газпрома" (+0.37%).

Электроэнергетики пользовались повышенным вниманием. Потенциал роста бумаг сектора еще не исчерпал себя. Росли "ТГК-1" (+2.7%), "ОГК-2" (+2.7%), "РусГидро" (+2.7%), "Россети" (+2.9%), "ФСК ЕЭС" (+3.3%).

В вечернюю сессию на срочном рынке фьючерс на индекс РТС потерял 0.27%. Фьючерс на акции "Сбербанка" снизился на 0.07%, "Лукойла" на - 0.1%.