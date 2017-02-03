Курс доллара 59.9858   Курс евро 64.7307  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;

12:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за январь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

18:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

18:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за январь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 февраля
сегодня
18:11
Компонента занятости индекса ISM в сфере услуг США в январе выросла до 54.7%
сегодня
18:08
Индекс ISM Non-Manufacturing США в январе снизился до 56.5%
сегодня
18:05
Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе неожиданно снизился до 56,5%
сегодня
18:05
Объём производственных заказов в США в декабре вырос на 1.3%
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков