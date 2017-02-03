Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;
12:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за январь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;
18:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
18:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за январь;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.