Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 февраля

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за декабрь;

12:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за январь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

18:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

18:00 мск: Индекс рыночных условий в сфере занятости США за январь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США.