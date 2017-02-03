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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 февраля 2017 г.Компонента занятости индекса ISM в сфере услуг ...
сегодня 18:11

Компонента занятости индекса ISM в сфере услуг США в январе выросла до 54.7%

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), компонента занятости индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в январе выросла до 54.7% против 52.7% месяцем ранее, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50%, отделяющей экономический рост от спада.

Напомним, непроизводственный сектор или сфера услуг США отвечает за создание 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения.

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