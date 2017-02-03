Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе увеличилось на 227 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе увеличилось на 227 тыс.

Аналитики прогнозировали рост числа новых рабочих мест на 170 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за декабрь пересмотрены в сторону повышения до 157 тыс. со 156 тыс., объявленных ранее.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий, число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 237 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 168 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 5 тыс. после увеличения на 11 тыс. в декабре. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось на 4.9 тыс. после расширения на 1.8 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе – выросло на 36 тыс. после увеличения на 2 тыс. в декабре.

В розничной торговле число рабочих мест выросло почти на 46 тыс., в оптовой торговле - на 3 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сузили состав рабочей силы на 4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 32 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 3 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 3.8 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 11.8 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 32.1 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 39 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 8.8 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 10 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с январём 2016 года число госслужащих выросло на 296 тыс. до 22.3 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе повысился на 0.1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.8%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 4.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец января увеличилось на 106 тыс. до 7.64 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 30 тыс. до 152.08 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 736 тыс. до 94.37 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 76 тыс. до 159.72 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтенных в составе рабочей силы граждан увеличилась на 355 тыс. и составила 95.41 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в январе выросло на 19 тыс. до 1.85 млн, составив 24.4% от общего числа безработных против 24.2% месяцем ранее и 25.9% в январе 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 74 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.71 млн человек

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 457 тыс. до 124.71 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 490 тыс. до 27.41 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 242 тыс. до 5.84 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9.4%.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата составила 26.00 долл против 25.97 долл в декабре.

Средняя недельная заработная плата составила 894.40 долл в сравнении с 893.37 долл месяцем ранее.