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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2017 г.Правительство Великобритании опубликовало страт...
вчера 16:18

Правительство Великобритании опубликовало стратегию Brexit

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство Великобритании в четверг опубликовало 77-страничный документ со стратегией выхода Великобритании из Евросоюза под названием White Paper. Об этом сообщает MarketWatch.

Документ был представлен Палате общин министром по Brexit Дэвидом Дэвисом. Ранее британский парламент большинством голосов одобрил White Paper, что стало завершением процесса утверждения результатов прошлогоднего референдума и позволит премьер-министру Терезе Мэй официально запустить реализацию Brexit.

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