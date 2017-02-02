Главные темы дня на рынках Европы: падение акций Deutsche Bank, ослабление доллара США, решение Банка Англии, документы о стратегии Brexit

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы в четверг во второй половине дня двигаются преимущественно с повышением, реагируя на квартальную отчётность ведущих компаний и решения центральных банков США и Великобритании.

К 15:40 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.1% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.7%, германского DAX – на 0.1% и французского CAC-40 – на 0.35%.

Среди наиболее востребованных бумаг - акции технологических, сырьевых компаний, предприятий коммунального и розничного секторов. В числе лидеров снижения - акции компаний сферы здравоохранения, финансового, телекоммуникационного и промышленного секторов. В среду индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.9%, прервав трёхдневное снижение.

Акции германского банка Deutsche Bank к текущему моменту снизились на 5.2%, отступив от минимальных значений дня. Ранее акции банка теряли более 6% после выхода данных об убытках по итогам IV квартала в размере 1.9 млрд евро, связанных в том числе с оплатой судебных расходов на сумму 1.6 млрд евро. Ранее в этом месяце сообщалось, что Deutsche Bank для урегулирования обвинений американского Минюста в манипуляциях на рынке ценных бумаг согласился выплатить штраф в размере 7.2 млрд долл. Кроме того, регуляторы США и Великобритании обвинили Deutsche Bank в нарушении законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка 10 млрд долл в 2011-2015 гг. В адрес банка поступило требование о выплате штрафов на общую сумму 629 млн долл. При этом Минюст США продолжает расследование об отношениях Deutsche Bank с российскими контрагентами.

Акции германского автоконцерна Daimler подешевели на 3% после выхода данных по прибыли, оказавшейся хуже рыночных ожиданий. По итогам IV квартала Daimler заработал 2.15 млрд евро в сравнении с прогнозом аналитиков в 2.26 млрд евро.

Акции швейцарского производителя часов Swatch Group Ltd. первоначально снизились на 1% после его сообщения о сокращении чистой прибыли по итогам 2016 года на 47% до 593 млн шв. франков и падении доходов на 11% до 7.55 млрд франков. Тем не менее компания ожидает "уверенного роста" доходов в нынешнем году. К текущему моменту акции Swatch выросли на 1.3%.

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk подешевели на 7% после её сообщения о снижении прогноза по доходам и операционной прибыли на 2017 год.

Акции нефтяной компании Royal Dutch Shell выросли на 2.1% после выхода данных о расширении денежного операционного потока в IV квартале почти на 70% до 9.2 млрд долл. Этого будет достаточно для покрытия расходов на выплату квартальных дивидендов. Несмотря на сокращение годовой прибыли на 8% до 3.5 млрд долл, финансовые результаты Shell оказались лучше результатов её американского конкурента Exxon Mobil.

Доллар США сегодня снижается против большинства ведущих мировых валют после вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC). По итогам заседания было принято решение о сохранении ставки по федеральным фондам в диапазоне 0.50 - 0.75%, однако текст сопроводительного заявления спровоцировал спекуляции о том, что в марте ставка повышена не будет (тогда как раньше ожидалось её повышение).

Индекс доллара США в четверг снизился на 0.3% до 99.25, достигнув минимального уровня с прошлого ноября. Продажи доллара также связаны с опасениями по поводу протекционистской политики президента США Дональда Трампа. Представители его администрации, как и он сам, периодически говорят о нежелательности дальнейшего укрепления доллара.

Банк Англии в ходе сегодняшнего заседания сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 0.25% (исторический минимум). Объём программы QE также оставлен неизменным - 10 млрд фунтов стерлингов на покупку корпоративных бондов и 435 млрд фунтов на покупку госбондов Великобритании.

В опубликованном сегодня докладе Банка Англии по инфляции говорится, что темпы роста ВВП Великобритании в 2017 году могут составить 2% в сравнении с ноябрьским прогнозом +1.4%. Прогноз по инфляции на текущий год сохранен на прежнем уровне (2.7%), при этом в 2018 году инфляция, как ожидается, понизится до 2.6% и опустится до 2.4% в 2019 году.

После публикации доклада британский фунт снизился в паре с долларом США к отметке 1.2580 от внутридневного максимума в области 1.2706.

Повышая прогноз по динамике ВВП, Банк Англии отметил важность фискальных стимулирующих программ, которые будут реализованы для компенсации, возможно, негативных экономических последствий Brexit. Накануне британский парламент большинством голосов одобрил стратегию премьер-министра Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС. Как ожидается, сегодня вечером будет опубликован официальный документ с описанием этой стратегии (White Paper).

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.