Россия поставит в Китай 10 истребителей Су-35 в 2017 году

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Вторая партия из 10 истребителей Су-35 будет поставлена в Китай в этом году, оставшиеся 10 будут переданы в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать эту информацию.

По данным агентства, в ноябре 2016 года заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов заявил, что Россия приступила к исполнению первого этапа обязательств по контракту с Китаем на поставку этих истребителей.

Агентство напоминает, что годом ранее, в ноябре 2015, Россия и Китай заключили контракт на поставку 24 истребителей Су-35, наземного оборудования и резервных двигателей. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в 2 млрд долларов.