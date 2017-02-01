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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 6.5 млн барр.

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 27 января, вырос на 6.5 млн барр. и составил 494.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По данным опроса, проведённого The Wall Street Journal, аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 3.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 3.9 млн барр., составив 257.1 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 1.6 млн барр., составив 170.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 695.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.3 млн барр. и составили 64.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.83 млн барр., запасы бензина повысились на 2.86 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.27 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.91 млн барр.

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