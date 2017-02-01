Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 27 января.

Согласно средневзвешенному прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 2.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр.

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.83 млн барр., запасы бензина повысились на 2.86 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.27 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.91 млн барр.