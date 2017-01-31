Курс доллара 60.0851   Курс евро 64.2850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2017 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 17:48

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе снизился, оказавшись хуже прогнозов

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в январе снизился до 50.3% против 54.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 55.1%.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
18:08
Индекс доверия потребителей в США в январе упал до 111,8 пункта - ниже прогноза
вчера
18:05
Conference Board: Индекс потребительского доверия в США в январе умеренно снизился
вчера
18:02
Индекс доверия потребителей в США в январе упал до 111,8 пункта - ниже прогноза
вчера
17:57
Трамп призвал фармацевтические компании снизить цены и увеличить производство в США
вчера
17:48
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе снизился, оказавшись хуже прогнозов
вчера
17:35
ИСПРАВЛЕНО - НОРНИКЕЛЬ В 2017 Г ОЖИДАЕТ ВЫПУСК НИКЕЛЯ ИЗ СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ В ОБЪЕМЕ 206-211 ТЫС ТОНН ПРОТИВ 197 ТЫС ТОНН В 2016 ГОДУ- КОМПАНИЯ
вчера
17:22
Авиакомпания "Победа" подала иск к газете "Московский комсомолец"
вчера
17:08
Строительство морского паромного терминала под Калининградом может начаться в 2017 г
вчера
17:07
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в ноябре вырос на 5.3% в годовом выражении
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков